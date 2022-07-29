Деоккупированные села Херсонской области практически уничтожены российскими обстрелами — ОВА 29 июля, 18:09 Вид на Антоновский мост через Днепр, 27 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты круглосуточно обстреливают освобожденные защитниками Украины села Херсонской области, они практически полностью уничтожены.

Как сообщает Херсонская ОВА в Telegram-канале в пятницу, 29 июля, в области продолжаются активные бои, в громадах Бериславского района очень тяжелая ситуация.



«В некоторых селах не осталось ни одного уцелевшего дома, вся инфраструктура уничтожена, люди живут в погребах, а самые смелые бегут пешком или через заминированную реку. Десятки сел остаются без света, воды и газа. Пенсионеры не имеют возможности получить пенсии, а малообеспеченные — социальные выплаты, ведь почтальоны не работают с начала марта», — сказано в сообщении.

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По информации правоохранителей, 28 июля россияне убили семь мирных жителей области, еще шесть пострадали. В результате ракетных атак были повреждены дома в четырех населенных пунктах. Оккупанты крадут гражданский автотранспорт и даже теплоход, который используют, чтобы переправляться через Днепр в районе поврежденного в результате точного удара защитников Украины Антоновского моста.

В ОВА также рассказали, что оккупанты запустили паромную переправу возле Антоновского моста. По словам очевидцев, одна поездка стоит 250 грн, хотя россияне утверждали, что пользоваться переправой можно будет бесплатно. Также оккупанты переправляют с ее помощью свою технику.



28 июля в Генштабе ВСУ рассказали, что защитники Украины за последние две недели освободили от российских оккупантов три населенных пункта в Херсонской области.

В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли точный удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Это стратегический объект, по которому войска РФ переправляют свою технику через Днепр. Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно.

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