Оккупанты не могут продвинуться на юге Украины, их командование бежит «за мост» — ОК Юг 15 августа, 18:31 Защитник Украины в Николаевской области, 10 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты на юге Украины не могут продвигаться по суше, но продолжают авиаудары и артиллерийские обстрелы.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга в понедельник, 15 августа.



«Силы врага не способны продвигаться по суше [на юге], даже не пытаются выдвигать такие попытки, в частности, последние сутки. Но практикуют авиационные удары, реактивную артиллерию, которой обстреливают тыловые населенные пункты, среди которых Николаев, Никополь, Марганец», — сообщила Гуменюк.



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Она отметила, что все транспортные и логистические артерии на временно захваченных территориях на юге остаются под огневым контролем защитников Украины. Из-за ударов ВСУ по мостам оккупанты не могут использовать их для перевозки техники, а за прошлую неделю было уничтожено более десяти вражеских складов боеприпасов и мест сосредоточения военной техники.



Инфографика: НВ

«Зафиксированы факты, что после нанесения нами [ударов], в частности, по командно-наблюдательным, командным и передовым пунктам оккупационных войск, их командный состав очень быстро перемещается в направлении „за мост“, как у них это сейчас называется. Перемещаются на левый берег, чтобы не оказаться отрезанными в способах перемещения на более безопасную территорию», — добавила спикер.

В ночь на 14 августа ВСУ нанесли новый точный удар по Антоновскому мосту через Днепр. Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский подтвердил, что Силы обороны Украины уничтожили все логистические цепочки оккупантов в области, и большая часть военного командования россиян сбежала из Херсона.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань предположил, что следующие две недели будут решающими для Херсонской области. По его словам, российские оккупанты активизировали авиацию, продолжили нелегальные ночные обыски и задержания, а также усилили давление на местных жителей, в том числе медиков и учителей.

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