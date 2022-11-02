Оккупанты в Голой Пристани роют окопы в центре города — глава Херсонской ОВА 2 ноября, 16:47 Последствия российских обстрелов в Новой Каховке Херсонской области 30 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказал о ситуации на временно захваченных российскими оккупантами территориях.

В эфире телемарафона в среду, 2 ноября, Янушевич подтвердил информацию, что в Новой Каховке российские оккупанты провели принудительную «эвакуацию» населения вдоль берега Днепра, возле домов размещают инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения, туда заселяют российских военных.



Видео дня

В прифронтовых населенных пунктах армия страны-террориста прекращает работу торговых точек и больниц: в Голой Пристани россияне крадут из больниц машины скорой помощи, оборудование и лекарства. По словам Янушевича, врачи отказались от объявленной агрессорами «эвакуации», но для медицинской помощи сейчас нет условий. С 4 ноября кремлевские марионетки угрожают закрыть рынок, а затем — продуктовые магазины. Местные жители массово отказываются от так называемой «эвакуации».

Глава ОВА добавил, что в Голой Пристани оккупанты роют окопы и создают фортификационные сооружения в центре города.

«Жители оказываются в условиях гуманитарного кризиса… У людей нет электро- и газоснабжения, их лишают связи с родными. С 29 октября в Новой Каховке нет интернета. Во многих захваченных населенных пунктах враги демонтируют оборудование сотовой связи с вышек и везут в Донецкую область, чтобы наладить там покрытие российских мобильных операторов», — сказал он.

Янушевич также сообщил, что защитники Украины освободили около 13% захваченных оккупантами населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ 1 ноября сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительное перемещение мирных жителей на временно захваченных территориях в Херсонской области и распространяют информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. Российская оккупационная «администрация» переместилась в Скадовск.



Перед этим херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что «зону эвакуации» из временно захваченных населенных пунктов Херсонской области «расширили» на 15 километров от Днепра. Сальдо рассказывал, что все фейковые «органы власти» Херсонской области переезжают на левый берег Днепра, опасаясь наступления ВСУ.



Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона. По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон в ноябре.

