Оккупанты взорвали электростанцию в Бериславе во время бегства с правого берега Днепра — Резников

3 января, 16:14
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Министр добавил, что уничтожение объектов критической инфраструктуры является террористическим актом (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр добавил, что уничтожение объектов критической инфраструктуры является террористическим актом (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Войска РФ во время бегства с правобережной Херсонской области взорвали электростанцию в Бериславе.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«В Бериславе (Херсонская область) россияне отступили и намеренно взорвали электростанцию», — написал он.

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Министр добавил, что уничтожение объектов критической инфраструктуры является террористическим актом, согласно ст. 51 (2) Дополнительного протокола I Женевской конвенции.

«Однако это не останавливает российских захватчиков», — подчеркнул он.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1610186898018021377

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что ни одна страна в мире не представляет такой террористической угрозы, как Россия, и что РФ сейчас является самым большим источником терроризма в мире.

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https://www.youtube.com/embed/JRrasOLz5mQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Херсонская область Электростанция Берислав

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