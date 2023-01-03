Оккупанты взорвали электростанцию в Бериславе во время бегства с правого берега Днепра — Резников 3 января, 16:14 Министр добавил, что уничтожение объектов критической инфраструктуры является террористическим актом (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Войска РФ во время бегства с правобережной Херсонской области взорвали электростанцию в Бериславе.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«В Бериславе (Херсонская область) россияне отступили и намеренно взорвали электростанцию», — написал он.

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Министр добавил, что уничтожение объектов критической инфраструктуры является террористическим актом, согласно ст. 51 (2) Дополнительного протокола I Женевской конвенции.

«Однако это не останавливает российских захватчиков», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что ни одна страна в мире не представляет такой террористической угрозы, как Россия, и что РФ сейчас является самым большим источником терроризма в мире.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ.