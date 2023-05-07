Россияне сбросили пять управляемых авиабомб в Херсонской области

7 мая, 19:12
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Российская авиация сбросила пять управляемых авиабомб на Кизомыс (АРХИВНОЕ ФОТО) (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российская авиация сбросила пять управляемых авиабомб на Кизомыс (АРХИВНОЕ ФОТО) (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российская авиация сбросила пять управляемых авиабомб на Кизомыс Херсонской области: есть разрушения, однако обошлось без жертв.

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Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, из-за прилета поврежден газопровод и дома местных жителей, три здания уничтожены до основания.

По словам Прокудина, мирные люди не пострадали.

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Также он сообщил, что российская артиллерия ударила в районе села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина. Врачи оказали потерпевшей медпомощь и оставили дома.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Херсонская область Бомбы Российские самолеты Российская авиация Бомбардировка Война России против Украины

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