В Херсонской области россияне с дронов обстреляли людей, стоявших в очереди за гуманитаркой

2 марта, 16:38
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Россияне с дронов обстреляли очередь за гумпомощью в Бериславском районе Херсонской области (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Россияне с дронов обстреляли очередь за гумпомощью в Бериславском районе Херсонской области (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Российские войска с дронов обстреляли очередь за гуманитарной помощью в Бериславском районе Херсонской области. В результате травмированы девять человек, среди них — ребенок.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, атака произошла в четверг, 2 марта. По предварительным данным, армия РФ нанесла удар дронами по гражданским, стоявшим в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы.

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Пока известно о девяти травмированных в результате обстрела, среди них ребенок. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Гуманитарная помощь Херсон Херсонская область Атака Дроны Офис генерального прокурора Война России против Украины генпрокурор Украины

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