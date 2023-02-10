В Херсонской области россияне расстреляли двух местных жителей во время оккупации — прокуратура 10 февраля, 17:58 На месте трагедии правоохранители изъяли гильзы от огнестрельного оружия (Фото:Херсонська обласна прокуратура/Facebook)

В Великой Александровке Херсонской области правоохранители эксгумировали тела двух мужчин, которых расстреляли россияне во время оккупации населенного пункта.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, во время оккупации Великой Александровки российские военные расстреляли во дворе домовладения двух мужчин — владельца дома и его соседа. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане и похоронили на местном кладбище.

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Во время эксгумации и осмотра трупов предварительно установлено, что у одного погибшего шаровое ранение в голову, у второго — в шею, сообщили в прокуратуре. На месте трагедии правоохранители изъяли гильзы от огнестрельного оружия и другие доказательства.

Тела направлены на судебно-медицинские экспертизы.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины о нарушении законов и обычаев войны, связанном с умышленным убийством.

Великую Александровку освободили в октябре во время контрнаступления ВСУ в Херсонской области.