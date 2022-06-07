Нечеловеческие условия. В Херсонской области оккупанты удерживают в пыточных 600 человек — Ташева

7 июня, 16:18
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Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева (Фото:НВ)

Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева (Фото:НВ)

В Херсонской области российские оккупанты удерживают в заложниках около 600 человек, в основном — журналистов и общественных активистов.

Об этом заявила постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ во вторник, 7 июня.

«По нашей информации, на территории Херсонской области находятся около 600 человек, которые фактически являются заложниками и находятся в специально оборудованных подвальных помещениях, фактически пыточных… В Херсоне, в этих подвалах, находятся, по нашей информации, около 300 человек, остальные — на территории Херсонской области. Стоит отметить, что это действительно в основном журналисты и активисты, которые организовывали проукраинские митинги на территории Херсона и области…», — подчеркнула Ташева.

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По информации украинских властей, пленных удерживают в нечеловеческих условиях и пытают.

«Свидетели говорят о криках, которые слышали, проходя мимо мест, где происходят такие незаконные мероприятия в отношении наших граждан… Часть людей вывозят с территории Херсонской области на территорию Крыма. Это и Симферопольское СИЗО, и Севастополь. Там есть как гражданские заложники, так и, по нашей информации, военнопленные. Или часть людей, которые выезжали из Мариуполя… во время фильтрационных мероприятий на админгранице с Крымом часть людей тоже задерживали и увозили в Симферопольское СИЗО», — рассказала Ташева.

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Ранее в СБУ сообщали, что оккупанты массово похищают мужчин на временно захваченных территориях и требуют выкуп.

Херсонская область ждет освобождения от оккупантов – Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА

https://www.youtube.com/embed/VS6nI1pDUgs
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Херсон Пытки Херсонская область Военные преступления РФ Оккупированные территории Похищение Тамила Ташева Война России против Украины

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