Нечеловеческие условия. В Херсонской области оккупанты удерживают в пыточных 600 человек — Ташева 7 июня, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева (Фото:НВ)

В Херсонской области российские оккупанты удерживают в заложниках около 600 человек, в основном — журналистов и общественных активистов.

Об этом заявила постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ во вторник, 7 июня.



«По нашей информации, на территории Херсонской области находятся около 600 человек, которые фактически являются заложниками и находятся в специально оборудованных подвальных помещениях, фактически пыточных… В Херсоне, в этих подвалах, находятся, по нашей информации, около 300 человек, остальные — на территории Херсонской области. Стоит отметить, что это действительно в основном журналисты и активисты, которые организовывали проукраинские митинги на территории Херсона и области…», — подчеркнула Ташева.



Видео дня

По информации украинских властей, пленных удерживают в нечеловеческих условиях и пытают.

«Свидетели говорят о криках, которые слышали, проходя мимо мест, где происходят такие незаконные мероприятия в отношении наших граждан… Часть людей вывозят с территории Херсонской области на территорию Крыма. Это и Симферопольское СИЗО, и Севастополь. Там есть как гражданские заложники, так и, по нашей информации, военнопленные. Или часть людей, которые выезжали из Мариуполя… во время фильтрационных мероприятий на админгранице с Крымом часть людей тоже задерживали и увозили в Симферопольское СИЗО», — рассказала Ташева.

Ранее в СБУ сообщали, что оккупанты массово похищают мужчин на временно захваченных территориях и требуют выкуп.

Херсонская область ждет освобождения от оккупантов – Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА https://www.youtube.com/embed/VS6nI1pDUgs

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.