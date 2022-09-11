Войска РФ отошли со своих позиций в Херсонской области — Генштаб 11 сентября, 19:41 Боеприпасы взрываются во время контрнаступления украинских военных возле Андреевки Херсонской области, август 2022 года (Фото:Maverick via REUTERS)

Российские оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах Херсонской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 11 сентября.

О каких именно населенных пунктах идет речь, не указано.



В тоже время в Генштабе рассказали, что из-за больших потерь в живой силе армия РФ в Новой Каховке выгнала из Центральной городской больницы всех местных жителей. Они используют ее исключительно для нужд военных.

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Силы обороны отразили атаки противника в районах Больших Проходов, Курдюмовки, Николаевки Второй, Зайцево, Майорского, Озеряновки, Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Водяного.

Накануне в Оперативном командовании Юг сообщили, что во время контрнаступления ВСУ продвинулись на некоторых участках на южном фронте от двух до нескольких десятков километров.

Продолжается контрнаступление и в Харьковской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области оставалось 50 км.

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