Войска РФ отошли со своих позиций в Херсонской области — Генштаб

11 сентября, 19:41
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Боеприпасы взрываются во время контрнаступления украинских военных возле Андреевки Херсонской области, август 2022 года (Фото:Maverick via REUTERS)

Боеприпасы взрываются во время контрнаступления украинских военных возле Андреевки Херсонской области, август 2022 года (Фото:Maverick via REUTERS)

Российские оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах Херсонской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 11 сентября.

О каких именно населенных пунктах идет речь, не указано.

В тоже время в Генштабе рассказали, что из-за больших потерь в живой силе армия РФ в Новой Каховке выгнала из Центральной городской больницы всех местных жителей. Они используют ее исключительно для нужд военных.

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Силы обороны отразили атаки противника в районах Больших Проходов, Курдюмовки, Николаевки Второй, Зайцево, Майорского, Озеряновки, Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Водяного.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid051JYQ5tHzrgNT5V1RrGoZ7oip49qFSSUYH4WLfx5E9nJrD8v4tngCAxT78Bd6KZQl

Накануне в Оперативном командовании Юг сообщили, что во время контрнаступления ВСУ продвинулись на некоторых участках на южном фронте от двух до нескольких десятков километров.

Продолжается контрнаступление и в Харьковской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области оставалось 50 км.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Херсонская область Контрнаступление Война России против Украины

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