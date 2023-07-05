Россияне обстреляли жилые дома в Херсонской области, погиб мужчина 5 июля, 21:33 Последствия российского обстрела (Фото:Херсонська обласна прокуратура/Facebook)

Российские оккупанты обстреляли поселок в Херсонской области. В результате погиб мужчина и пять мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, оккупанты обстреляли поселок приблизительно в 19:00.

«В результате атаки травмы несовместимые с жизнью получил мужчина», — говорится в сообщении.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram сообщил, что российская армия ударила по жилым домам в Белозерке.

«Известно о том, что пострадали шесть мирных людей. Травмы несовместимые с жизнью получил 58-летний мужчина, находившийся в гараже», — пишет он.

Ермак добавил, что среди пострадавших 10-летний мальчик и 56-летняя женщина.

В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины, 70 и 41 год, сказал глава ОП.