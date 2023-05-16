Россияне обстреляли Херсонскую область, среди пострадавших трое детей — ОВА 16 мая, 21:07 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Российские оккупанты во вторник, 16 мая, обстреляли поселок Молодежное Херсонской области. В результате российской атаки пострадали женщина и трое детей.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«Из-за обстрела 8-летняя девочка получила контузию головного мозга. Ее госпитализировали, медики оказывают раненой необходимую помощь. У двоих детей, 10-летней девочки и 7-летнего мальчика, диагностировали острую реакцию на стресс», — пишет он.

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Прокудин добавил, что врачи оказали им помощь на месте, жизни детей ничего не угрожает.

Также, по его данным, еще одна пострадавшая — 59-летняя женщина, которая из-за обстрела получила сотрясение мозга. Ей также помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

В ночь на 16 мая войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов.

Все вражеские цели удалось сбить.