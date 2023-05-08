Россияне обстреляли Бериславский район, есть раненый — военная администрация 8 мая, 20:29 Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Российские войска в понедельник, 8 мая, обстреляли Бериславский район Херсонской области.

Об этом сообщил глава районной военной администрации Владимир Литвинов в Telegram.

«Террор окупантов на Бериславщине продолжается», — подчеркнул он.

Литвинов уточнил, что россияне из ствольной артиллерии обстреляли село Золотая Балка Новоалександровской территориальной общины. В результате частично повреждены административное здание и сельская амбулатория. Обошлось без потерпевших.

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Также, по его данным, в результате артиллерийского удара один человек получил ранения в селе Качкаровка Миловской территориальной общины.

Ранее Генштаб сообщал, что за последние сутки противник нанес 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.