Россияне обстреляли Бериславский район, есть раненый — военная администрация
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)
Российские войска в понедельник, 8 мая, обстреляли Бериславский район Херсонской области.
Об этом сообщил глава районной военной администрации Владимир Литвинов в Telegram.
«Террор окупантов на Бериславщине продолжается», — подчеркнул он.
Литвинов уточнил, что россияне из ствольной артиллерии обстреляли село Золотая Балка Новоалександровской территориальной общины. В результате частично повреждены административное здание и сельская амбулатория. Обошлось без потерпевших.
Также, по его данным, в результате артиллерийского удара один человек получил ранения в селе Качкаровка Миловской территориальной общины.
Ранее Генштаб сообщал, что за последние сутки противник нанес 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.