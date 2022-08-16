«Следующий шаг — кража унитазов». Россияне организовано вывозят вагоны из Херсонской области в украинский Крым — Подоляк 16 августа, 18:58 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Во временно оккупированных южных регионах Украины войска РФ стали разбирать и вывозить вагоны в захваченный Крым. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

По его данным, оккупанты дали ультимативное указание железнодорожникам в южных регионах Украины перенаправить все поврежденные и целые полувагоны в Новую Каховку и Херсон.

Видео дня

«Там происходит разборка поступивших вагонов: колесные пары и тележки демонтируют для направления в оккупированный Крым, а рамы и кузова отправляют на разрезку на лом — также в направлении Крыма», — пишет он.

По мнению Подоляк, россияне понимают, что не останутся на юге Украины надолго и просто хотят украсть побольше.

«Надо успеть украсть как можно больше. Поэтому следующий шаг нам уже хорошо известен — массовая кража унитазов и выкрученные лампочки в подъездах в Херсоне», — добавил Подоляк.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.