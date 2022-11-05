«Хотят намеренно убедить, что отходят». В Херсонской области россияне и окапываются, и эвакуируются — ОК Юг 5 ноября, 15:15 Мужчина во временно оккупированном Херсоне, 31 октября 2021 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты могут заманить украинских военных «в ловушку» в Херсонской области, делая вид, что якобы отступают, допустила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.



Об этом она заявила в эфире телемарафона в субботу, 5 ноября.

Гуменюк рассказала, что ситуация достаточно сложная, но инициатива у Сил обороны Украины, которые ее контролируют. По ее словам, украинские бойцы продвигаются в «очистке территории», чтобы позже также сдвинуть линию фронта. Ситуация в Херсонской области продолжает развиваться «по непонятному сценарию» даже для самих россиян, заявили в ОК Юг.

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«Поскольку они пытаются создать впечатление многопланового развития событий — и окапываются, и эвакуируются. В то же время проходят вдоль пристаней и причалов, уничтожают плавсредства, все которые попадаются», — сказала Гуменюк.

На вопрос ведущего, какие возможные «ловушки» могут готовить оккупанты для ВСУ, она ответила, что «такая ситуация не исключена».

«Они очень нарочно пытаются убедить в отходе. При том, что мы видим объективные данные, что они остаются. Есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно. Оставлено определенное количество техники, оборудованы определенные огневые позиции», — продолжила Гуменюк.

Также, по ее словам, армия РФ продолжает дистанционное противодействие, пытаясь атаковать украинские позиции с помощью авиации, но безуспешно. В то же время россияне держат под огневым контролем недавно освобожденные украинские территории.

В отчете 5 ноября аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия готовит условия для контролируемого ухода на левый берег Днепра.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Перед этим кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

