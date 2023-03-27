Россияне целый день обстреливают Берислав, есть пострадавшие — ОВА 27 марта, 18:24 Последствия одного из российских обстрелов (Фото:Head of Ukraine’s Presidential Office Andriy Yermak via Telegram/Handout via REUTERS)

Российская авиация и артиллерия целый день обстреливает Берислав Херсонской области. По меньшей мере, три человека пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«Берислав целый день под огнем российской авиации и артиллерии, есть пострадавшие. Известно о трех пострадавших в результате плотных обстрелов», — сообщил он.

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По его данным, у двух пострадавших тяжелые ранения. Всем оказывается медицинская помощь.

Он призвал жителей Берислава оставаться в укрытиях, поскольку обстрелы со стороны армии России продолжаются.

Руководитель РВА Владимир Литвинов ранее сообщал, что около 40−50% инфраструктуры Берислава разрушено в результате российских обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на освобожденной территории Херсонской области оккупантами разрушены почти 50 сел, где уничтожено более 90% зданий.