Оккупанты готовят псевдореферендум в Херсонской области на начало мая — глава ОВА 20 апреля, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Проукраинский митинг в Херсоне, 20 марта (Фото:Still image from video obtained by REUTERS)

Российские оккупанты готовятся провести псевдореферендум в Херсонской области в начале мая. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в интервью для проекта Радио Свобода Новости Приазовья.

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Лагута подчеркнул, что действия россиян будут незаконными, а любой так называемый референдум — это фальсификация.



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«К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: или „референдум“, или как это еще назвать… Могу прокомментировать только так: вся Херсонская область ждет освобождения, она украинская. Она хочет жить в единой, мирной, славной, соборной Украине. И жить мирно — так, как мы жили и развивались. Поверьте мне, [я проработал] неполных четыре месяца на своей должности, у нас было столько планов, столько идей, столько развития, но мы их выполним», — сказал глава ОВА.

Комментируя намерения российских оккупантов «назначить» так называемого главу области, Лагута заявил, что у них нет кандидата, потому что все жители отказываются:

«Вы знаете, [российские оккупанты] находят политиков прошлого. Есть, конечно, коллаборанты, которыми занимаются спецслужбы… Но, по моей информации, у них беда со всем этим вопросом, беда. Потому что все [оккупанты] думали, что их будут встречать и очереди будут стоять за должностями. Мы точно знаем, что они не знают, кого назначить».

По словам главы ОВА, также появлялась информация, что россияне могут перевести марионеточного «главу» Херсонской области из оккупированного Крыма, но, судя по ситуации, им «просто некого» «назначать».



19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР». Для этого оккупанты используют типографию в Новой Каховке.

Жители Херсонской области продолжают демонстрировать проукраинскую позицию, выходят на мирные митинги под украинскими флагами, демонстративно отказываются покупать и брать завезенные оккупантами продукты.

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