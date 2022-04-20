Оккупанты готовят псевдореферендум в Херсонской области на начало мая — глава ОВА

20 апреля, 16:12
Цей матеріал також доступний українською
Проукраинский митинг в Херсоне, 20 марта (Фото:Still image from video obtained by REUTERS)

Проукраинский митинг в Херсоне, 20 марта (Фото:Still image from video obtained by REUTERS)

Поддержи НВ

Российские оккупанты готовятся провести псевдореферендум в Херсонской области в начале мая. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в интервью для проекта Радио Свобода Новости Приазовья.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Лагута подчеркнул, что действия россиян будут незаконными, а любой так называемый референдум — это фальсификация.

Видео дня
Читайте также:
Начальник ОВА ответил мэру Херсона, как действовать в условиях оккупации российскими захватчиками — в распоряжении НВ оказался документ

«К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: или „референдум“, или как это еще назвать… Могу прокомментировать только так: вся Херсонская область ждет освобождения, она украинская. Она хочет жить в единой, мирной, славной, соборной Украине. И жить мирно — так, как мы жили и развивались. Поверьте мне, [я проработал] неполных четыре месяца на своей должности, у нас было столько планов, столько идей, столько развития, но мы их выполним», — сказал глава ОВА.

Читайте также:

Украинский флаг на фоне поврежденного обстрелами здания в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Близка ли развязка? Политики и эксперты прогнозируют сроки окончания войны России против Украины

Комментируя намерения российских оккупантов «назначить» так называемого главу области, Лагута заявил, что у них нет кандидата, потому что все жители отказываются:

«Вы знаете, [российские оккупанты] находят политиков прошлого. Есть, конечно, коллаборанты, которыми занимаются спецслужбы… Но, по моей информации, у них беда со всем этим вопросом, беда. Потому что все [оккупанты] думали, что их будут встречать и очереди будут стоять за должностями. Мы точно знаем, что они не знают, кого назначить».

По словам главы ОВА, также появлялась информация, что россияне могут перевести марионеточного «главу» Херсонской области из оккупированного Крыма, но, судя по ситуации, им «просто некого» «назначать».

Читайте также:
Интервью с Михаилом Подоляком. О «заробитчанине» Медведчуке, «болтливом» Мураеве, ходе переговоров и санкциях, из-за которых РФ идет на дно

19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах. По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР». Для этого оккупанты используют типографию в Новой Каховке.

Жители Херсонской области продолжают демонстрировать проукраинскую позицию, выходят на мирные митинги под украинскими флагами, демонстративно отказываются покупать и брать завезенные оккупантами продукты.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсонская область Псевдореферендум Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X