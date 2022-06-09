Россия минирует Херсонскую область боеприпасами, изготовленными в 50-х годах прошлого века — разведка

9 июня, 11:34
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Главное управление разведки Украины сообщило, что в Херсонской области, пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения.

«Недавно в оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века», — говорится в сообщении разведки.

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По информации ГУР, боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения.

Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций.

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Разведка сообщила, что при попытке установления минных заграждений, на старых боеприпасах уже подорвались несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) российских оккупационных войск.

«С военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай», — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат.

https://www.youtube.com/watch?v=D9dzfRLkiLA&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Херсонская область Война России против Украины

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