Херсонская область. Оккупанты РФ более ста раз обстреляли регион — есть погибший и раненые 17 января, 10:20 Дом в Херсоне после обстрела (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российские оккупанты 102 раза атаковали Херсонскую область за минувшие сутки, 16 января. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Россияне обстреливали регион из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников. Херсон атаковали 36 раз — под огнем оккупантов оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома.

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Армия РФ регулярно наносит удары по Херсону и области, убивая местных жителей. 15 января россияне атаковали Херсонскую область 90 раз — погибли три человека. Оккупанты ударили по зданию, где работают представители Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации для детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.

