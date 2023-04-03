Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по предприятию в Береславском районе — фото 3 апреля, 21:53 Последствия российского удара (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Войска РФ в понедельник, 3 апреля, обстреляли управляемыми авиабомбами промышленное предприятие в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

«Враг возобновил атаки с применением управляемых авиационных бомб. Четыре снаряда направил на промышленное предприятие в Береславском районе», — говорится в сообщении.

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В результате были повреждены металлические конструкции здания, разрушена крыша над помещением цеха. Сообщается, что удалось избежать жертв — в результате попадания людей не задело.

Фото: Александр Прокудин/Telegram

Фото: Александр Прокудин/Telegram

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в понедельник обстреляли больницу в Херсоне, где лечатся более 200 пациентов.