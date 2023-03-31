Россияне обстреляли группу гражданских, которые плыли на лодке по Днепру — Херсонская ОВА

31 марта, 22:38
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Войска РФ в пятницу, 31 марта, обстреляли группу мирных жителей, которые пытались добраться до Херсона на лодке по Днепру.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

«Под обстрел попали люди, пытавшиеся добраться до Херсона на лодке. Они плыли с дач на левом берегу Днепра», — говорится в сообщении.

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Предварительно два человека получили ранения. На место выехали экстренные службы.

25 марта российские войска обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне в то время, когда там находились люди. Ранения получили два человека.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Херсон Войска РФ Херсонская область Река Днепр

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