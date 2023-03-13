Войска РФ обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области: они проводили ремонтные работы 13 марта, 15:54 Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсонскую область (Фото:Mykola Tymchenko/Reuters)

Днем в понедельник, 13 марта, войска РФ обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации в Telegram, российские оккупанты атаковали одно из сел в Дарьевской громаде.

Во время вражеских обстрелов специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы.

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По предварительным данным, в результате удара войск РФ ранения получил один электрик. Его госпитализировали.

Другие детали не уточняются.

Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.

В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.