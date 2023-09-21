За сутки пять человек погибли в результате российских обстрелов Херсонской области — ОВА 21 сентября, 16:25 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Россияне днем в четверг, 21 сентября, обстреляли село Белозерка, в результате чего погиб один человек. Это уже пятая жертва оккупантов в Херсонской области за сутки.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«Россияне обстреляли Белозерку. По предварительной информации, из-за вражеского удара один человек погиб, двое — ранены», — написал он.

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Прокудин пишет, что россияне весь день обстреливают Херсонскую область.

«Враг весь день кроет огнем Херсонскую области. С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пятерых россияне забрали жизнь, еще десять — травмированы», — добавил он.

Ранее в этот день глава Бериславской РВА Владимир Литвинов писал в Telegram, что россияне в очередной раз ударили из авиации по Бериславскому району.

Он уточнил, что оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по села Львове, попали в частные дома. В результате, по его данным, 63-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В ночь на 21 сентября российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона и попали в общежитие. Погибли трое мирных жителей, еще пятеро ранены.