В Херсонской области сутки прошли без обстрелов (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В Херсонской области за минувшие сутки не зафиксировано обстрелов и попаданий по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Об этом в четверг, 29 октября, заявил глава ОВА Александр Прокудин.

По его словам, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

29 октября из освобожденных громад региона эвакуировали шесть человек.

После многих лет практически ежедневных ударов российской артиллерии и беспилотников Херсон получил несколько дней «редкого облегчения» благодаря гуманитарной операции в Олешках. Город, «где смерть всегда рядом» — так Reuters описывает реалии Херсона последних лет, где операторы российских дронов ежедневно устраивают «сафари» на местных жителей, действуя с оккупированной части Херсонщины.

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27−28 октября Херсонская ОВА также не фиксировала обстрелов и попаданий по объектам критической гражданской инфраструктуры или по людям.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня.

Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

Мелания Трамп сообщила, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев.