За минувшие сутки россияне не атаковали Херсонскую область — ОВА
В Херсонской области сутки прошли без обстрелов (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
В Херсонской области за минувшие сутки не зафиксировано обстрелов и попаданий по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Об этом в четверг, 29 октября, заявил глава ОВА Александр Прокудин.
По его словам, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
29 октября из освобожденных громад региона эвакуировали шесть человек.
После многих лет практически ежедневных ударов российской артиллерии и беспилотников Херсон получил несколько дней «редкого облегчения» благодаря гуманитарной операции в Олешках. Город, «где смерть всегда рядом» — так Reuters описывает реалии Херсона последних лет, где операторы российских дронов ежедневно устраивают «сафари» на местных жителей, действуя с оккупированной части Херсонщины.
27−28 октября Херсонская ОВА также не фиксировала обстрелов и попаданий по объектам критической гражданской инфраструктуры или по людям.
Прекращение огня в Олешках — что известно
23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.
В ночь на 27 октября Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня.
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Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.
Мелания Трамп сообщила, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев.