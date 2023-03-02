Оккупанты массировано атаковали Херсонскую область: за сутки 11 раненых 2 марта, 09:36 Херсонская область попала под массированную атаку оккупантов (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

За минувшие сутки российские оккупационные войска 87 раз обстреляли Херсонскую область. По мирным населенным пунктам выпустили около 500 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА. 11 человек были ранены.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.

Херсон российские оккупанты атаковали дважды. В городе повреждены частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 11 человек получили ранения, среди них — годовалый малыш. Ребенку осколками стекла ранило лицо и уши. Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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28 февраля войска РФ обстреливали Херсонскую область, погибли четыре человека, еще пять получили ранения.

