Херсонской области передали современные комплексы для разминирования 19 марта, 00:54 Комплексы для разминирования изготовила Хорватия (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Херсонская областная военная администрация сообщила, что в область переданы комплексы разминирования ДОК-ІНГ MV-4 и МV-10 производства Хорватии.

В ОВА отметили, что комплексы переданы благодаря поддержке Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и главы ГСЧС Украины Сергея Крука.

Данные машины являются одними из лучших роботизированных систем разминирования. Они способны осуществлять разминирование территории с производительностью работы до 4000 - 5000 квадратных метров в день.

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В середине марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за российских мин и снарядов опасными остаются 170 тысяч квадратных километров Украины.