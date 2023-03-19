Херсонской области передали современные комплексы для разминирования

19 марта, 00:54
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Комплексы для разминирования изготовила Хорватия (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Комплексы для разминирования изготовила Хорватия (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Херсонская областная военная администрация сообщила, что в область переданы комплексы разминирования ДОК-ІНГ MV-4 и МV-10 производства Хорватии.

В ОВА отметили, что комплексы переданы благодаря поддержке Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и главы ГСЧС Украины Сергея Крука.

Данные машины являются одними из лучших роботизированных систем разминирования. Они способны осуществлять разминирование территории с производительностью работы до 4000 - 5000 квадратных метров в день.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсонская область Разминирование Война в Украине Война России против Украины

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