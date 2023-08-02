Российские оккупанты устроили по меньшей 35 пыточных в Херсонской области — международный отчет 2 августа, 21:17 Пыточная в Херсоне, обустроенная россиянами (Фото:Скриншот видео NV)

Российские оккупанты обустроили по меньшей мере 35 пыточных для украинцев на временно захваченных территориях в Херсонской области.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Mobile Justice Team (мобильной группы по вопросам правосудия), которая входит в состав Консультативной группой по расследованию зверств, созданной международной юридической фирмой и правозащитным фондом Global Rights Compliance для поддержки Офиса генерального прокурора.



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В отчете сказано, что 43% украинцев, которых российских оккупанты удерживали в более чем 35 «центрах содержания под стражей» в Херсонской области, подвергались пыткам. Они назвали сексуальное насилие распространенной тактикой, которую оккупанты применяли как в отношении мужчин, так и женщин. По данным отчета, оккупанты чаще всего пытали военнослужащих и членов их семей.



Агентство Reuters со ссылкой на отчет сообщает, что россияне также захватывали в плен и пытали сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, активистов, общественных деятелей, медицинских работников и учителей.

Также, согласно отчету, не менее 36 человек из пула 320 случаев незаконного задержания в Херсонской области упомянули, что оккупанты во время допросов часто пропускали ток через гениталии пленных. Другие рассказали, что россияне угрожали пленным нанести увечья половым органам. Оккупанты также часто использовали удушение, пытки водой, жестокие избиения и угрозы изнасилования.



«Чем дольше длилась оккупация, тем больше и тяжелее становились преступления», — сказала юристка Анна Микитенко.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее говорил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.

Британский адвокат Уэйн Джордаш, который возглавляет группу юристов Mobile Justice Team, говорил, что систему российских пыточных на временно захваченных территориях в Херсонской области помогал курировать коллаборант и марионетка Кремля Владимир Сальдо. Он также подчеркивал, что Россия на государственном уровне финансировала систему пыточных.