С тяжелой артиллерии и Градов. Оккупанты за сутки 29 раз обстреляли Херсонскую область, трое погибших 12 марта, 08:32 Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

За прошедшие сутки российские военные 29 раз обстреляли Херсонскую область. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

«За минувшие сутки противник совершил 29 обстрелов, выпустив 156 снарядов из тяжелой артиллерии и Градов. Город Херсон враг обстрелял три раза», – написал он.

Видео дня

По словам главы ОВА, в областном центре зафиксировано 10 прилетов в жилых кварталах. Повреждены частные и многоквартирные дома. Также снаряды попали в территорию коммунального предприятия.

В результате вражеских обстрелов погибли трое мирных жителей. Еще три человека получили ранения.

Российская армия в течение пятницы, 10 марта, произвела 71 обстрел Херсонской области, в результате чего три человека погибли, а еще пятеро получили ранения.