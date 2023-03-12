С тяжелой артиллерии и Градов. Оккупанты за сутки 29 раз обстреляли Херсонскую область, трое погибших

12 марта, 08:32
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Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

За прошедшие сутки российские военные 29 раз обстреляли Херсонскую область. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram.

«За минувшие сутки противник совершил 29 обстрелов, выпустив 156 снарядов из тяжелой артиллерии и Градов. Город Херсон враг обстрелял три раза», – написал он.

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По словам главы ОВА, в областном центре зафиксировано 10 прилетов в жилых кварталах. Повреждены частные и многоквартирные дома. Также снаряды попали в территорию коммунального предприятия.

В результате вражеских обстрелов погибли трое мирных жителей. Еще три человека получили ранения.

Российская армия в течение пятницы, 10 марта, произвела 71 обстрел Херсонской области, в результате чего три человека погибли, а еще пятеро получили ранения.

https://www.youtube.com/embed/yWZHS4CZa_w
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Херсон Херсонская область Пострадавшие Война России против Украины

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