Оккупанты за сутки 71 раз обстреляли Херсонскую область, три человека погибли — ОВА

11 марта, 10:36
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Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российская армия в течение пятницы, 10 марта, совершила 71 обстрел Херсонской области, в результате чего три человека погибли, а еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, оккупанты выпустили 335 снарядов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня Град.

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В частности, враг четыре раза обстрелял Херсон. Там 14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

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Утром 10 марта Генштаб ВСУ сообщил, что накануне российские захватчики из минометов обстреляли оккупированный город Олешки Херсонской области. Таким образом враг пытается дискредитировать украинских военных.

А вечером Херсонская ОВА проинформировала, что оккупанты из артиллерии ударили по Херсону. Сообщалось об одном погибшем гражданском.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Оккупант Херсон Херсонская область Война России против Украины

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