Оккупанты в Херсонской области требуют деньги с волонтеров в зоне подтопления — ГСЧС

9 июня, 17:27
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Затопленные в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Олешки (Фото:Херсонщина | Олешки/Каховка/Телеграм)

Затопленные в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Олешки (Фото:Херсонщина | Олешки/Каховка/Телеграм)

В ГСЧС Украины подтвердили, что россияне во временно оккупированной Херсонской области требуют от волонтеров, желающих эвакуировать граждан с захваченных территорий, деньги.

В эфире телемарафоне и. о. директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Михаил Гриб подтвердил, что в оккупированных Олешках волонтеры готовы забирать людей, но россияне требуют за это деньги.

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«Я подтверждаю эту информацию. Волонтеры нам докладывают, что проходят, но проходят именно по такой схеме», — сказал он.

Гриб добавил, что у ГСЧС нет возможности добраться в Олешки, потому что оккупанты сразу начинают их обстреливать. По его словам, в целом ситуацию после аварии на Каховской ГЭС спасатели контролирует и готовы оказывать помощь людям и делают это.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

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Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Херсонская область ГСЧС

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