Оккупанты сбросили взрывчатку на центр Берислава, местный житель получил тяжелые ранения — ОВА 4 августа, 23:01 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты в пятницу, 4 августа, атаковали центр Берислава Херсонской области с помощью БпЛА. В результате атаки местный житель получил тяжелые ранения.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

«Россияне атаковали центр Берислава с беспилотника. Взрывчатку сбросили во двор местного жителя», — говорится в сообщении.

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ОВА уточнила, что пострадал 48-летний мужчина. Он получил тяжелые ранения и был госпитализирован с травмами головы.

Утром в четверг, 3 августа, россияне обстреляли центр Херсона из артиллерии. Попали в троллейбус и дважды в Свято-Екатерининский собор, есть раненые.

Вечером россияне попали в ТЦ и медицинское учреждение в центре города.

Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты обстреливают Херсонскую область, сосредотачиваясь на местах скопления людей.