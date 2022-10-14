Оккупанты пытаются возобновить активное движение через Днепр — ОК Юг 14 октября, 20:40 Уничтоженный российский танк в освобожденном поселке Боровая, Харьковская область (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Войска РФ пытаются возобновить активное движение через Днепр в Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

Сообщается, что обстановка Южнобугском направлении остается стабильно напряженной, сложной, но контролируемой.

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«Противник продолжает держать оборону и предпринимает попытки огневого поражения позиций подразделений Сил обороны с целью сдерживания действий наших подразделений и задач разрушений гражданской инфраструктуры. Продолжаются попытки возобновить активное движение через реку Днепр», — сообщают в командовании.

Также ВСУ ликвидировали четыре дрона-камикадзе, миномет 120 калибра и поразили наблюдательный пункт врага на юге Николаевского района.

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 7 октября сообщила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.