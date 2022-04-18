«Хотят выйти на границы Херсонской области». Оккупанты пытаются атаковать ВСУ в районе Александровки — Минобороны
Техника оккупантов, захваченная ВСУ (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)
Спикер Минобороны Александр Мотузянык сообщил, что оккупанты пытаются атаковать ВСУ в районе населенного пункта Александровка, чтобы, вероятно, выйти на границы Херсонской области.
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«На Южнобужском направлении подразделения 8-ой, 49-ой армии, а также 22-ого армейского корпуса противника пытаются закрепиться на захваченных рубежах», — сказал Мотузянык во время брифинга.
Спикер уточнил, что оккупанты также атакуют украинские позиции в этом регионе.
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«Чтобы улучшить тактическое положение, оккупанты ведут наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. В дальнейшем, видимо, будут пытаться выйти на административные границы Херсонской области», — подчеркнул он.
Ранее Генштаб сообщал, что на временно занятых территориях Херсонской области российские оккупанты продолжают подготовку к созданию фиктивной «Херсонской народной республики».
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