В Херсонской области оккупанты проводят пропагандистский псевдоопрос — разведка
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Херсонской российские оккупанты продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного «присоединения» к РФ, сообщает Главное управление разведки Украины.
По информации ведомства, для этого на временно захваченных территориях области проводят фейковый «социальный опрос».
Разведка сообщила, что гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534.
«Людям предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к России, войне, оккупации и лично путину», — говорится в сообщении ГУР в Facebook.
Перечень основных вопросов оккупантов:
- как вы оцениваете обстановку в вашем регионе?
- как вы оцениваете обстановку в городе Херсон?
- что нужно сделать так называемой «местной власти» для улучшения условий жизни?
- как вы относитесь к «специальной военной операции» в Украине?
- как вы относитесь к российскому диктатору Владимиру Путину?
- как вы относитесь к российской армии?
- по вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав России или идти по пути террористических группировок Л/ДНР, или войти в состав «республики Крым»?
- есть ли родственники в Украине и России?
- что следует сделать украинским властям: «забыть о регионе, оставить его в покое, списать долги». Что стоит сделать России для региона: «улучшить образование, пенсии, дороги и т.д.»?
В ГУР заявили, что «результаты» псевдоопроса могут выдать в качестве иллюстрации лояльности местного населения к оккупантам.
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