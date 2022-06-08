В Херсонской области оккупанты проводят пропагандистский псевдоопрос — разведка

8 июня, 14:00
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской российские оккупанты продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного «присоединения» к РФ, сообщает Главное управление разведки Украины.

По информации ведомства, для этого на временно захваченных территориях области проводят фейковый «социальный опрос».

Разведка сообщила, что гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534.

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«Людям предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к России, войне, оккупации и лично путину», — говорится в сообщении ГУР в Facebook.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/329077182737042

Перечень основных вопросов оккупантов:

  • как вы оцениваете обстановку в вашем регионе?
  • как вы оцениваете обстановку в городе Херсон?
  • что нужно сделать так называемой «местной власти» для улучшения условий жизни?
  • как вы относитесь к «специальной военной операции» в Украине?
  • как вы относитесь к российскому диктатору Владимиру Путину?
  • как вы относитесь к российской армии?
  • по вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав России или идти по пути террористических группировок Л/ДНР, или войти в состав «республики Крым»?
  • есть ли родственники в Украине и России?
  • что следует сделать украинским властям: «забыть о регионе, оставить его в покое, списать долги». Что стоит сделать России для региона: «улучшить образование, пенсии, дороги и т.д.»?

В ГУР заявили, что «результаты» псевдоопроса могут выдать в качестве иллюстрации лояльности местного населения к оккупантам.

https://www.youtube.com/watch?v=MMfKnJEkfdM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка Херсонская область Война России против Украины

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