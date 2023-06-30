Оккупанты обстреляли жилой дом в Херсонской области, пострадал 6-летний ребенок — ОВА

30 июня, 22:10
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты в пятницу, 30 июня, обстреляли жилой дом в поселке Антоновка Херсонской области. В результате пострадала семья с 6-летним ребенком.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По его данным, у 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести. Он добавил, что из-за вражеского удара ранения получил 79-летний мужчина и 42-летняя женщина.

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Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Ранее Генштаб сообщал, что за сутки оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов на юге страны.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Херсонская область

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