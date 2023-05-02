Оккупанты обстреляли Козацкое в Херсонской области, есть погибший — ОВА 2 мая, 22:59 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты вечером 2 мая обстреляли поселок Казацкое в Херсонской области. В результате погиб 66-летний мужчина.

Об этом сообщает областная военная администрация.

«Сегодня вечером враг атаковал поселок Казацкое Новокаховской общины. Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина», — говорится в сообщении.

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Также россияне вечером били и по Днепровскому Белозерской общины. Ранения получила 78-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшей.

«Только за сегодняшний день российская армия отняла жизнь четырех жителей Херсонщины, еще семь человек — ранены», — отметили в ОВА.

Ранее в этот день россияне сбросили две управляемые авиабомбы на остров рядом с селом Велетенское в Херсонской области, погибли три человека и четыре были ранены.