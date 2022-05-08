«Людям грозит смерть». Российские оккупанты не дают погасить лесные пожары в Херсонской области
В Херсонской области вспыхнули лесные пожары (Фото:ГСЧС)
В Херсонской области огонь охватил леса у деревень Геройское и Ивановка на Кинбургской косе, но российские захватчики не позволяют местным жителям тушить пожар.
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Об этом в субботу, 7 мая, сообщил глава Чулаковской территориальной громады Александр Мусиенко.
«Сегодня происходит огромная беда в нашей общине и во всей Херсонской области, горят леса непосредственно возле сел Геройское и Ивановка», — рассказал он.
Мусиенко отметил, что очень больно понимать, что военные РФ силой запрещают местным жителям тушить пожар.
«Мне звонят сотни людей, которые спрашивают, а что делать — сгореть или утопиться?», — поделился глава общества, отметив, что огонь и дым представляют угрозу для жизни многих людей.
«Это крик души людей, ведь там дети, старики, которым грозит смерть от огня или дыма. Прошу помощи» – написал он.
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