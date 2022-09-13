Оккупанты на юге в трауре из-за успехов украинской армии — Херсонский облсовет
Он подчеркнул, что ситуация на южном направлении сложная для ВСУ, поскольку там находится большая группировка россиян (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты во временно оккупированной Херсонской области находятся в отчаянии из-за контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в комментарии 24 каналу.
Он подчеркнул, что ситуация на южном направлении сложная для ВСУ, поскольку там находится большая группировка россиян. Однако украинские силы продолжают уничтожать склады оккупантов, а удары по мостам в Херсонской области значительно усложнили логистику войск РФ.
«Если нашим ребятам удастся поддерживать этот темп уничтожения складов и переправ, через некоторое время они окажутся в ситуации, когда фактически закончатся боеприпасы. Будет значительный износ техники, в частности артиллерии, нужно будет корректировать, заменять стволы
Он также прокомментировал состояние оккупантов перед приходом украинской армии.
«Моральное состояние у них ужасное… Орки если не в трауре, то уже где-то там. Там уже шутят, что поздно учиться плавать. Потому что уже не успеют», — отмечает Соболевский.
29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.
В ОК Юг сообщали, что на юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.
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