Оккупанты на юге в трауре из-за успехов украинской армии — Херсонский облсовет

13 сентября, 17:15
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Он подчеркнул, что ситуация на южном направлении сложная для ВСУ, поскольку там находится большая группировка россиян (Фото:Генштаб)

Он подчеркнул, что ситуация на южном направлении сложная для ВСУ, поскольку там находится большая группировка россиян (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты во временно оккупированной Херсонской области находятся в отчаянии из-за контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в комментарии 24 каналу.

Он подчеркнул, что ситуация на южном направлении сложная для ВСУ, поскольку там находится большая группировка россиян. Однако украинские силы продолжают уничтожать склады оккупантов, а удары по мостам в Херсонской области значительно усложнили логистику войск РФ.

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«Если нашим ребятам удастся поддерживать этот темп уничтожения складов и переправ, через некоторое время они окажутся в ситуации, когда фактически закончатся боеприпасы. Будет значительный износ техники, в частности артиллерии, нужно будет корректировать, заменять стволы и т. д. А у них просто не будет этой возможности», — сказал Соболевский.

Он также прокомментировал состояние оккупантов перед приходом украинской армии.

«Моральное состояние у них ужасное… Орки если не в трауре, то уже где-то там. Там уже шутят, что поздно учиться плавать. Потому что уже не успеют», — отмечает Соболевский.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

В ОК Юг сообщали, что на юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.

https://www.youtube.com/embed/_Hotz8FZPDE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Украинская армия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Херсонская область

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