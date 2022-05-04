В Херсонской области оккупанты из градов обстреляли населенный пункт — есть погибшие и раненые
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)
Россияне обстреляли градами часть Херсонщины, освободившеюся от оккупации, в результате чего в селе Заградовка погибла женщина.
Война России против Украины — главные события 4 мая
Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram .
Кроме того, при обстреле врагом освобожденной части Высокопольской общины один из снарядов попал в жилой дом. Женщина и ее пятилетняя дочь получили тяжелые ранения. Обоих доставили в Кривой Рог. Ребенок был в критическом состоянии. Врачи провели сложные операции.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.