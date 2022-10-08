Херсонская область. Оккупанты хотят вывезти детей и пожилых людей в Крым и Россию 8 октября, 15:41 Оккупанты проводят депортацию украинцев (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты планируют вывезти жителей Херсонской области в Крым и Россию.

Об этом заявил коллаборант Кирилл Стремоусов, сообщает российское агентство РБК.



Там пишут, что россияне хотят вывезти пожилых людей и детей с родителями «на несколько недель на отдых» на оккупированный полуостров, Ростовскую область и Краснодарский край.

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Стремоусов заявил, что вывозить украинцев будут с завтрашнего дня, 9 октября.

6 октября президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты принудительно депортировали более 1,6 млн украинцев, которые «рассеяны» по территории России и ее отдаленных регионах.

В конце августа в РФ заявили об «усыновлении» тысячи детей, депортированных из Мариуполя. МИД Украины подчеркнули, что страна-агрессор нарушает Женевские конвенции и Конвенцию ООН о правах ребенка и должна вернуть детей родителям.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях и использовала эти методы во время войны в Чечне.

