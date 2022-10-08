Херсонская область. Оккупанты хотят вывезти детей и пожилых людей в Крым и Россию

8 октября, 15:41
Поделиться:
Оккупанты проводят депортацию украинцев (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты проводят депортацию украинцев (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты планируют вывезти жителей Херсонской области в Крым и Россию.

Об этом заявил коллаборант Кирилл Стремоусов, сообщает российское агентство РБК.

Там пишут, что россияне хотят вывезти пожилых людей и детей с родителями «на несколько недель на отдых» на оккупированный полуостров, Ростовскую область и Краснодарский край.

Видео дня

Стремоусов заявил, что вывозить украинцев будут с завтрашнего дня, 9 октября.

Читайте также:

6 октября президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты принудительно депортировали более 1,6 млн украинцев, которые «рассеяны» по территории России и ее отдаленных регионах.

В конце августа в РФ заявили об «усыновлении» тысячи детей, депортированных из Мариуполя. МИД Украины подчеркнули, что страна-агрессор нарушает Женевские конвенции и Конвенцию ООН о правах ребенка и должна вернуть детей родителям.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях и использовала эти методы во время войны в Чечне.

https://www.youtube.com/watch?v=QS2wFQZOAGM
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Крым Херсонская область депортация Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X