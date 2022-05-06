«Эти черти тут проездом». В Херсонской области оккупанты пытаются создать систему областных департаментов — облсовет

6 мая, 12:28
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В Херсонской области оккупанты пытаются создать систему областных департаментов (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Херсонской области оккупанты пытаются создать систему областных департаментов (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Херсонской области оккупанты пытаются создать систему областных департаментов.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Орки и их прислужники пытаются создать систему областных департаментов, используя, в том числе, помещения и ресурсы коммунальных предприятий Херсонского областного совета», — заявил он.

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Соболевский напомнил, что неприемлемы любые формы сотрудничества с оккупантами.

«Обращусь к работникам наших предприятий и учреждений — неприемлемы любые формы сотрудничества с оккупантами! Это наша земля, наша страна, а эти черти тут проездом», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Херсонская область Война России против Украины

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