Печатают агитки и бланки. Оккупанты готовятся к проведению псевдореферендума в Херсонской области — Генштаб ВСУ 10 апреля, 08:01 Цей матеріал також доступний українською Проукраинский митинг в Херсоне, 20 марта 2022 (Фото:Still image from video obtained by REUTERS)

На временно занятых территориях Херсонской области российские оккупанты продолжают подготовку к созданию фиктивной «Херсонской народной республики».

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Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

«В городе Новая Каховка [Херсонская область — прим. ред.] оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого «референдума по созданию Херсонской народной республики», — сообщили украинские военные.

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Между тем в Луганской области российско-оккупационные администрации ужесточают меры по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.

4 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что вокруг Новой Каховки оккупанты принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций.

Ранее в захваченном Херсоне и других городах области украинцы не раз выходили на митинги против российского вторжения и оккупантов. Такие митинги россияне в последнее время разгоняют силой. Так, 3 апреля в Каховке российские оккупанты выстрелами из автоматов разогнали проукраинский митинг.

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