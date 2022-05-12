В Херсонской области российские оккупанты блокируют мобильную связь — депутат

12 мая, 11:55
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области российские оккупанты снова блокируют мобильную связь и Интернет.

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Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Сообщают, что на территории оккупированной Херсонщины снова исчезает мобильная связь и Интернет, оккупанты намеренно блокируют возможность херсонцам получать новости и общение между собой», — написал он.

Видео дня
https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5160865327368167

По его словам, навязывать свои «достижения» оккупанты могут только в информационном вакууме.

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«СБУ вместе с мобильными операторами работают над усилением сигнала на Херсонщину», — заявил он.

https://www.youtube.com/embed/Ql_cF1T6P8Q

Ранее в Херсонской области была недоступна мобильная связь и интернет всех провайдеров.

Впоследствии, благодаря военнослужащим ВСУ, которые продолжают оттеснять российские войска, украинским специалистам удалось восстановить интернет и мобильную связь в Херсоне.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мобильная связь Херсонская область Война России против Украины

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