В Херсонской области российские оккупанты блокируют мобильную связь — депутат
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Херсонской области российские оккупанты снова блокируют мобильную связь и Интернет.
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Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
«Сообщают, что на территории оккупированной Херсонщины снова исчезает мобильная связь и Интернет, оккупанты намеренно блокируют возможность херсонцам получать новости и общение между собой», — написал он.
По его словам, навязывать свои «достижения» оккупанты могут только в информационном вакууме.
«СБУ вместе с мобильными операторами работают над усилением сигнала на Херсонщину», — заявил он.
Ранее в Херсонской области была недоступна мобильная связь и интернет всех провайдеров.
Впоследствии, благодаря военнослужащим ВСУ, которые продолжают оттеснять российские войска, украинским специалистам удалось восстановить интернет и мобильную связь в Херсоне.
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