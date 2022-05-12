В Херсонской области российские оккупанты блокируют мобильную связь — депутат 12 мая, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области российские оккупанты снова блокируют мобильную связь и Интернет.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Сообщают, что на территории оккупированной Херсонщины снова исчезает мобильная связь и Интернет, оккупанты намеренно блокируют возможность херсонцам получать новости и общение между собой», — написал он.

Видео дня

По его словам, навязывать свои «достижения» оккупанты могут только в информационном вакууме.

«СБУ вместе с мобильными операторами работают над усилением сигнала на Херсонщину», — заявил он.

Ранее в Херсонской области была недоступна мобильная связь и интернет всех провайдеров.

Впоследствии, благодаря военнослужащим ВСУ, которые продолжают оттеснять российские войска, украинским специалистам удалось восстановить интернет и мобильную связь в Херсоне.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.