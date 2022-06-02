В их собственном дворе. В Херсонской области российский оккупант расстрелял безоружную супружескую пару — прокуратура
Российский оккупант расстрелял супругов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Херсонской области военнослужащий страны-агрессора России расстрелял супругов.
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Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
По данным следствия, 1 июня 2022 года в пгт Высокополье неустановленный военный, из числа армии РФ, расстрелял безоружных супругов в их собственном дворе. От полученных огнестрельных ранений мужчина и женщина погибли на месте.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Указанные действия противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население.
В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств событий и идентификации личности злоумышленника.
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