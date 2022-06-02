В их собственном дворе. В Херсонской области российский оккупант расстрелял безоружную супружескую пару — прокуратура 2 июня, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант расстрелял супругов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области военнослужащий страны-агрессора России расстрелял супругов.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 1 июня 2022 года в пгт Высокополье неустановленный военный, из числа армии РФ, расстрелял безоружных супругов в их собственном дворе. От полученных огнестрельных ранений мужчина и женщина погибли на месте.

Видео дня

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Указанные действия противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население.

В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры по установлению обстоятельств событий и идентификации личности злоумышленника.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.