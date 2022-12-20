Оккупанты терроризируют Херсонскую область обстрелами из артиллерии, РСЗО и танков: есть жертвы и раненые

20 декабря, 10:02
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За сутки оккупационные войска РФ 42 раза обстреляли Херсонскую область (Фото:ГСЧС)

За сутки оккупационные войска РФ 42 раза обстреляли Херсонскую область (Фото:ГСЧС)

За минувшие сутки оккупационные войска РФ 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. Два человека погибли, трое были ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, оккупанты вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области был нанесен ракетный удар.

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Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Также зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание ХОГА, частные и многоквартирные дома.

В результате обстрелов погибли два человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

Накануне российские оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате вражеского огня было сильно повреждено здание Херсонской ОВА.

https://www.youtube.com/watch?v=HOxBZeupVcs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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