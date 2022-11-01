Оккупанты готовятся депортировать жителей Каховского района Херсонской области 1 ноября, 21:15 Последствия российских обстрелов в Новой Каховке Херсонской области 30 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты и коллаборанты собираются депортировать жителей Каховского района Херсонской области с 6 ноября, заявили марионетки Кремля на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.



Оккупанты пугают местных жителей «высоким уровнем военной угрозы».



В Генштабе ВСУ 1 ноября сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительное перемещение мирных жителей на временно захваченных территориях в Херсонской области и распространяют информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. Российская оккупационная «администрация» переместилась в Скадовск.

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Инфографика: НВ

Накануне херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что «зону эвакуации» из временно захваченных населенных пунктов Херсонской области «расширили» на 15 километров от Днепра. Перед этим Сальдо рассказывал, что все фейковые «органы власти» Херсонской области переезжают на левый берег Днепра, опасаясь наступления ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона. По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон в следующем месяце.



По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС. Украина призывает ООН и ЕС как можно быстрее направить на ГЭС международную миссию.



В ОК Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.



Освобождать Херсон будем без больших разрушений – Роман Пономаренко https://www.youtube.com/embed/vy1mN2PIogc