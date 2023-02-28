Обстрелы не прекращаются. Российские оккупанты ударили по Херсонской области, четыре человека погибли, пятеро ранены 28 февраля, 15:30 Последствия одной из атак (Фото:www.facebook.com/pho.gov.ua)

Во вторник, 28 февраля в Херсонской области в течение дня не прекращаются вражеские обстрелы, как минимум четыре человека погибли, пятеро ранены.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Проскудин в Telegram.

Херсонская областная прокуратура сообщила в Facebook, что армия РФ в очередной раз обстреляла деоккупированную территорию области, возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 28 февраля оккупанты в очередной раз обстреляли жилые массивы Херсона и пригородные населенные пункты.

«В результате попадания снаряда вблизи жилого дома, в областном центре погиб мужчина. Еще одного гражданского, попавшего под обстрел поселка, пытались спасти медики, однако его травмы оказались не совместимыми с жизнью», — говорится в сообщении.

Фото: www.facebook.com/pho.gov.ua

Фото: www.facebook.com/pho.gov.ua

Фото: www.facebook.com/pho.gov.ua

Повреждены дома, линии электропередач, газопроводы, теплосеть, автотранспорт.



Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все надлежащие и возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.