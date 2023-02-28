На юге Украины уничтожены моторные лодки, на которых пытались плыть ДРГ оккупантов — ОК Юг

28 февраля, 17:11
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Новая Каховка (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Новая Каховка (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты на юге Украины пытаются продвигать ДРГ между островами, используя лодки. Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook во вторник, 28 февраля.

«Периодически враг практикует и обстрелы акватории Днепро-Бугского лимана. Также пытается испытывать судьбу на переоборудованных гражданских моторных плавсредствах, продвигая ДРГ между островами. Два таких плавсредства удачно уничтожены нашими подразделениями», — рассказали в командовании.

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По данным ОК Юг, россияне значительно увеличили корабельную группировку в Черном море, несмотря на шторм. Сейчас там находятся 17 вражеских кораблей, среди них пять ракетоносителей, в том числе два подводных. Общий залп Калибров может достигать 32 ракет, не исключены точечные и массированные ракетные удары.

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В результате российских обстрелов в первой половине дня 28 февраля погибли по меньшей мере четыре человека, пять были ранены. Оккупанты повредили несколько частных и многоквартирных домов, админздания, детский сад, хозяйственные сооружения, машины и системы коммуникаций.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что войска РФ технически готовы нанести новый ракетный удар по Украине с пятницы, 24 февраля, но переносят атаку из-за действий ВСУ и разведки.

28 февраля в Херсонской области в течение дня не прекращаются вражеские обстрелы. Четыре человека погибли, пятеро ранены.

https://www.youtube.com/embed/04mVTnDdibY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Обстрел Херсонская область Юг Украины Ракетные удары Война России против Украины ДРГ

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