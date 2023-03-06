В Херсонской области подорвался на российской мине трактор, есть погибший и раненый — ОВА 6 марта, 16:36 Жителей Херсонской области призывают не посещать поля, лесополосы и другие потенциально заминированные территории (Фото:МВД Украины / Facebook)

В селе Зеленая Роща Херсонской области на российской мине подорвался трактор в понедельник, 6 марта. В результате один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

«Трагедия произошла в селе Зеленая Роща. Во время выполнения полевых работ трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. От полученных травм один человек погиб на месте, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.

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В администрации напомнили, что сейчас опасно посещать территории, которые еще не обследовали саперы. Местных жителей призвали воздержаться от посещения полей, лесополос и других потенциально заминированных территорий.

Также украинцам напомнили, что ни в коем случае не стоит пытаться обезвредить взрывоопасный предмет самостоятельно — этим занимаются исключительно профессиональные взрывотехники.



«Если вы увидели взрывоопасный предмет, отойдите на безопасное расстояние и вызовите спасателей или правоохранителей», — добавили в ОВА.

Ранее пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что около 30% территории Украины нуждаются в разминировании из-за боевых действий.