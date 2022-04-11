Херсонская область на грани экологической катастрофы, на Чернобаевской птицефабрике погибли 4 миллиона кур — Денисова 11 апреля, 21:51 Цей матеріал також доступний українською Из-за действий российских оккупантов на птицефабрике погибли почти 4 миллиона кур (Фото:Egor Myznik / Unsplash)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что из-за действий российских оккупантов Херсонская область находится на грани экологической катастрофы.

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В своем Facebook уполномоченная по правам человека рассказала, что на одной из самых больших и современных европейских птицефабрик Чернобаевская в Херсонской области погибли уже около 4 млн кур. В результате российских обстрелов предприятие осталось без электроснабжения и без возможности кормить кур и вывозить готовую продукцию.



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Сотрудники смогли раздать около 90 тысяч кур и более 1,4 млн яиц местным жителям и соседним фермам, а погибших птиц похоронили, пытаясь не допустить бактериального заражения, защитить подземные воды и почву от загрязнения.

«Рашисты обворовали предприятие, вынесли почти всю технику и личное имущество работников. Возобновить работу предприятия пока невозможно. Умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде, является военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда», — сообщила Денисова.



Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время полномасштабного вторжения России в Украину и экспертной миссии стран ОБСЕ и призвала учесть эти военные преступления оккупантов.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области, распространяют среди местных жителей свои агитматериалы с манипулятивными данными и навязывают им оформление соцвыплат по российским нормам.

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