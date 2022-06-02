Ситуация в Херсонской области остается стабильно тяжелой, отсутствует мобильная связь — ОВА 2 июня, 14:33 Цей матеріал також доступний українською В Херсонской области ситуация остается стабильно тяжелой (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Ситуация в Херсонской области остается стабильно тяжелой, сообщает областная военная администрация в Telegram.

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В ОВА заявили, что отсутствует мобильная связь и частично Интернет на территории, которая находится под временной оккупацией.

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«На деоккупированных территориях области, в Кочубеевской и Нововоронцовской тергромадах мобильная связь есть частично», — сказано в сообщении.

В ОВА добавили, что оккупанты принимают все меры, чтобы лишить украинцев доступа к правдивой информации.

"Они пытаются подключить Интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, на территории Херсона Интернет работает через провайдеров страны-агрессора России. Доступ к части украинских источников возможен только через сервисы VPN.

В ведомстве заявили, что на территории общин, с которыми удалось установить связь, ситуация изменилась мало — есть газо — водо — и электроснабжение, в большинстве общин кризис с медикаментами, топливными материалами и продуктами питания.

«В части общин и населенных пунктов тяжелые последствия после обстрелов оккупантов», — говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что в настоящее время продолжаются активные обстрелы в районе пгт Нововоронцовка. В селах Любимовка и Миролюбовка нет газоснабжения и много разрушенных домов. Из села Трудолюбовка люди уехали полностью.

«По возможности производится ремонт сетей и оказывается помощь населению волонтерами и благотворительными организациями. Остается проблема с выплатой пенсий и социальной помощи. Нужно время для налаживания связи с общинами», — заявили в ведомстве.

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